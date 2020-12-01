Вор-домушник украл золотые украшения из квартиры жительницы Петербурга

Санкт-Петербург, 1 декабря. Петербурженка лишилась ювелирных украшений из-за вора, проникшего в ее квартиру через окно.

Жительница Калининского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением о краже. Вор проник в ее квартиру с помощью отжатия деревянной оконной рамы.

Из квартиры 28-летней женщины пропали золотые серьги, цепочка и крест. Сам злоумышленник скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила 6 тысяч рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье «кража». В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Сразу три квартиры в Петербурге стали жертвами домушников 29 ноября. Все инциденты произошли в домах по улице Брюсовская.