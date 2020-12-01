ФАН публикует видео пожара в районе Удельной

Санкт-Петербург, 1 декабря. Очевидцы запечатлели на видео пожар в районе Удельной.

По предварительным данным, огонь охватил здание по адресу 2-я Утиная, 17. На записи очевидцев видно, что деревянная одноэтажная постройка полностью охвачена огнем. От крыши почти ничего не осталось.

У горящего здания стоят две машины пожарных, еще две — на улице рядом. К месту ЧП подъехали две кареты скорой помощи, но на данный момент информация о пострадавших или жертвах пожара не поступала.

Ранее трагедией закончился пожар в Сестрорецке. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на Приморском шоссе. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили обгоревший труп на кровати. Погибшим оказался 76-летний мужчина, хозяин сгоревшей квартиры.