Мужчина спас провалившегося под лед пенсионера-лыжника в Набережных Челнах

Набережные Челны, 30 ноября. Очевидец помог пенсионеру не утонуть в холодной воде в Набережных Челнах.

Мужчина из Набережных Челнов смог спасти провалившегося под лед лыжника. Происшествие случилось в районе поселка Тарловка. Мужчина в возрасте 67 лет решил покататься на лыжах и выехал на камский лед, однако лед не выдержал его веса. Мужчина, оказавшись в ледяной воде, не смог выбраться оттуда самостоятельно. Неподалеку находился очевидец, который смог оказать мужчине необходимую помощь. Он подобрался к утопающему максимально близко и вытащил его при помощи «санок-ватрушек».

На место происшествия вскоре прибыли спасатели, они дали мужчине сухую одежду. А сотрудники скорой помощи госпитализировали его с переохлаждением.

Похожий случай произошел в Югре. Там под лед ушла машина, за рулем которой находился водитель без прав, пишет телеканал «360».