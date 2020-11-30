Полиция Петербурга ищет мошенника после аферы с офисом за 13,5 млн рублей

Санкт-Петербург, 29 ноября. Житель Петербурга незаконно завладел недвижимостью, обманув сотрудников Росреестра. Правоохранительным органам удалось установить личность преступника.

Фигурантом дела о хищении чужого имущества стал 27-летний Александр М., он объявлен в розыск, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, мошенник ввел в заблуждение представителей управления федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, предоставив им поддельные документы. Войдя в доверие, подозреваемый зарегистрировал право собственности на нежилое помещение, расположенное на Фурштатской улице, 20А, принадлежащее частной компании «Рента». Стоимость жилплощади составила 13,5 млн рублей. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого сообщалось, что подмосковная полиция совместно с коллегами из Петербурга задержала телефонных мошенников за крупные махинации. Злоумышленники обманным путем выманили у жертв 850 тыс. рублей, пишет ФАН.