Пьяный водитель в Петербурге устроил погоню с полицией

Санкт-Петербург, 29 ноября. Утром в воскресенье в Петербурге произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля Nissan. Водитель, будучи пьяным, пытался скрыться от правоохранителей. Об этом ФАН сообщил источник в полиции.

Установлено, что Nissan Qashqai уходил от преследования сразу нескольких экипажей Росгвардии и ДПС. Однако во время погони, примерно в 06:30, иномарка на высокой скорости съехала за пределы проезжей части, где и опрокинулась с горки. После машина сбила поребрик и опору с дорожными знаками.

«В результате данных действий имеются двое пострадавших: парень и девушка. Оба оказались в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил источник ФАН.

Девушку доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Однако пострадавшая сбежала из приемного отделения. Молодой человек же проходит освидетельствование на управление автомобилем в состоянии опьянения. Отмечается, что он не получил существенных травм, кроме ссадин от осколков.