Житель Петербурга задержан за неоднократное изнасилование 13-летней дочери

Санкт-Петербург, 26 ноября. Несовершеннолетняя пожаловалась на приставания со стороны отца в письме педагогу-психологу. Об этом ФАН рассказал источник в правоохранительных органах.

В обращении 13-летняя девочка рассказала, что 58-летний отец изнасиловал ее, предварительно напоив. Позднее к стражам правопорядка обратилась мама пострадавшей. Она подала заявление, согласно которому ее дочь в неустановленное время была у своего папы, где он над ней надругался.

В рамках опроса стало известно, что в марте прошлого года мужчина систематически насиловал дочь. По факту произошедшего стражи правопорядка возбудили уголовное дело.

Это не единственный подобный случай в Петербурге. Так, накануне суд Невского района вынес приговор мужчине за съемки порно с несовершеннолетними и сексуальном насилии над детьми.