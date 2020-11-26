Безработный петербуржец изнасиловал знакомую, вдвое младше себя

Санкт-Петербург, 26 ноября. Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. В качестве виновного она указала на своего знакомого.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинулись на место происшествия. По горячим следам был задержан 48-летний неработающий местный житель. Мужчина заявил, что сексуальный контакт между ним и 26-летней заявительницей происходил по обоюдному согласию.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай ранее произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Неработающий мужчина надругался над 33-летней петербурженкой.