Пожилая жительница Петербурга отдала мошеннику 190 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 26 ноября. Мужчина позвонил 82-летней петербурженке, представившись супругом внучки, и попросил 190 тысяч рублей.

Молодой человек, назвавшийся Сергеем, сообщил, что сбил человека и срочно нуждается в деньгах. Доверчивая пенсионерка вызвалась помочь "родственнику" и передала курьеру пакет с деньгами.

Вечером этого же дня обманутая жительница Петербурга подала заявление в полицию, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы занимаются изучением камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о краже 400 тысяч рублей с банковской карты пенсионера в Санкт-Петербурге. Мужчине позвонила женщина и, представившись работницей банка, убедила его перевести все свои денежные средства на счет злоумышленницы.