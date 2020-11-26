Пенсионерку в Санкт-Петербурге ограбили почти на 120 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 26 ноября. Пожилую жительницу Северной столицы в возрасте 82 лет ограбили на 119 900 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах. Пенсионерка оставила в магазине свою банковскую карту. Она заявила, что никому не передавала свои банковские данные, однако обнаружила списание денежных средств на сумму 119 900 рублей.

Прежде петербургская полиция задержала аферистов, которые занимались телефонным мошенничеством. Злоумышленники применяли распространенную схему.