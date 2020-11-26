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Грабитель вынес из квартиры пенсионера в Петергофе 145 тыс. рублей

Грабитель вынес из квартиры пенсионера в Петергофе 145 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 26 ноября. Вор проник в квартиру жителя Петергофа под предлогом проверки электрического счетчика и совершил хищение.

Мужчина представился сотрудником электросети и вошел в принадлежащую пенсионеру двухкомнатную квартиру на Разводной улице, после чего совершил ограбление. Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила, что жилое помещение не оборудовано видеонаблюдением и сигнализацией.

Потерпевший обратился в полицию и написал заявление о краже. Сейчас ведутся поиски подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Похожий случай произошел в адмиралтейском районе Петербурга. Полиция задержала мужчину, которого разыскивали за кражу.

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