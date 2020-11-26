Конфликт выходцев из Узбекистана закончился поножовщиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 ноября. Конфликт между уроженцами Узбекистана в одной из квартир на Малой Морской улице закончился поножовщиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сигнал об инциденте поступил в правоохранительные органы в 21:48 по мск. Прибывший на место событий наряд обнаружил по указанному адресу пострадавшего. Им оказался мужчина 26 лет. Он был передан бригаде скорой помощи.

Врачи диагностировали у него ножевые ранения грудной клетки, многочисленные раны спины и шок 1-й степени. Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По версии следствия, злоумышленник вытащил нож во время ссоры, вспыхнувшей на почве личной неприязни. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Из квартиры стражи правопорядка изъяли следы пальцев рук и обуви, а также нож, палку и биоматериалы.

Похожий случай ранее произошел на Сахалине. Там полицейские задержали предполагаемого виновника в нанесении ножевых ранений местной жительнице.