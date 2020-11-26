Петербуржец перевел телефонным мошенникам 400 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 26 ноября. Мошенники под видом сотрудников банка заставили пенсионера из Санкт-петербурга перевести им крупную сумму денег.

Петербуржцу позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она заявила, что денежным средствам пенсионера угрожает опасность. После этого мошенница убедила пожилого мужчину снять с карты все денежные средства и перевести их на указанный счет.

Пенсионер послушал женщину и отправился к банкомату. Там он снял денежную сумму в размере 400 тысяч рублей и перевел их на счет злоумышленников. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербургские правоохранители ранее задержали группу аферистов. Злоумышленники действовали по телефону, используя распространенную мошенническую схему.