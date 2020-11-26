Иномарку стоимостью более 2 млн рублей угнали в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 ноября. Преступник совершил угон автомобиля Kia Sorento на проспекте Александровской Фермы. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Владелец иномарки сообщил полицейским, что неизвестный похитили его Kia Sorento 2018 года выпуска, который он припарковал около дома на проспекте Александровской Фермы. Инцидент произошел 25 ноября. Автомобиль не был оборудован средствами спутниковой сигнализации.

Общая сумма ущерба составила 2,4 млн рублей. На данный момент ведутся поиски машины и преступника. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Ленобласти, где угонщики украли два автомобиля общей стоимостью более 3 млн рублей.