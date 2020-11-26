Полиция задержала подозреваемого в смертельной аварии на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 26 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали подозреваемого в смертельной аварии на севере города, передает ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла в Выборгском районе примерно в 23:15 по мск времени. На шоссе водитель автомобиля марки Kia не предоставил преимущество при выезде с дворовой территории, чем спровоцировал столкновение с Ford Focus, который в этот момент осуществлял движение по главной дороге.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка Kia погибла на месте событий. С различными травмами был госпитализирован предполагаемый виновник инцидента. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Второй автомобилист не пострадал.

По факту смертельной аварии стражи правопорядка возбудили уголовное дело. После полученной медпомощи правоохранители задержали подозреваемого.

Похожий случай ранее произошел под Новокузнецком. Там ДТП с участием трех машин унесло жизнь женщины.