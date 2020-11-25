Беглов вручил награды лучшим волонтерам Петербурга

Санкт-Петербург, 25 ноября. Губернатор города Александр Беглов наградил лучших волонтеров, торжественно вручив им знаки отличия.

Награду «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге» получили десять петербуржцев из разных волонтерских объединений. Градоначальник отметил, что волонтеры очень помогли городу во время пандемии коронавируса. Весной в волонтерское движение вступили более 4 тыс. молодых людей, всего в городе сейчас зарегистрировано более 80 тыс. волонтеров. За последнее время они развезли гуманитарную помощь 210 тыс. петербуржцев.

Автолюбители Петербурга добровольно подвозят медиков до места жительства пациентов в рамках петербургской акции «Подвези врача», сообщало Федеральное агентство новостей. В акции уже участвуют 25 волонтеров из Московского, Пушкинского и Красногвардейского районов.