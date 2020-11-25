Бесплатные лекарства от COVID-19 получат все районы Петербурга 

Санкт-Петербург, 25 ноября. В Петербурге началась выдача бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19. Все районы города получат препараты до конца недели.

Первый зампредседателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что федеральная субсидия в общем объеме 203,1 млн рублей была распределена по всем районам. В некоторых из них поликлиники смогли уже в прошлую пятницу закупить лекарства и с субботы выдают их пациентам.

«Некоторым же, скажем так, не повезло с поставщиками, не успели быстро «разыграть» контракты. Поэтому примерно в половине районов города уже началась выдача по лекарственным схемам для пациентов средней и легкой степени тяжести. И примерно у оставшейся половины районов города это будет к четвергу — к пятнице», — сообщил Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам чиновника, уже к концу недели врачи будут выдавать амбулаторным пациентам с коронавирусом препараты на курс лечения. Согласно последним данным, сейчас на дому лечатся порядка 44,7 тыс. петербуржцев. Ожидалось, что 203 млн рублей хватит до конца года, однако теперь власти пришли к выводу, что этой суммы недостаточно.

Во вторник Петербург побил антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией: плюс 3179 новых случаев, передавал RT. Ранее антирекордом стали зафиксированные накануне 2926 случаев.