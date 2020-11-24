После массовой аварии на КАД в Петербурге образовалась огромная пробка

Санкт-Петербург, 24 ноября. После столкновения как минимум 10 автомобилей на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщил ФАН корреспондент с места событий.

По словам очевидцев, огромный затор образовался в районе пересечения автодороги с Мурманским шоссе. Отмечается, что машины стоят в пробке ориентировочно с 17:40 до сих пор. Судя по кадрам, сделанным местными жителями, длина затора составила несколько километров.

Ранее о ДТП, произошедшем на КАД, сообщал ФАН. По предварительным данным, в массовой аварии столкнулись около 10 автомобилей. На месте работали медики и сотрудники ГИБДД. Информации о причинах произошедшего и пострадавших пока не поступало.