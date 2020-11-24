Массовая авария произошла на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. На кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге произошла массовая авария. В результате ДТП оказались повреждены более 10 машин, сообщил корреспондент ФАН, находящийся на месте событий.

Столкновение автомобилей произошло в районе выезда на Мурманское шоссе. В настоящее время на месте происшествия работают автомобили скорой помощи и пожарные. Официальной информации о погибших или пострадавших пока не поступало. По информации очевидцев, на данном участке дороги затруднено.

Ранее сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга легковушка врезалась в автобус, полный пассажиров. Серьезные травмы получили два человека. ДТП произошло на перекрестке проспекта Славы и улицы Пражской. Skoda Octavia протаранила двигавшийся впереди в попутном направлении пассажирский автобус.