Возможность ужесточения ограничений в Москве и Петербурге оценили в Совфеде

Москва, 24 ноября. Если ситуация с распространением коронавируса продолжит обостряться в столице и Санкт-Петербурге, власти будут вынуждены ужесточить ограничительные меры.

Внимание на это обратил сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый. По его словам, существует вероятность закрытия мест массового пребывания людей в двух крупных городах РФ. Решения в рамках борьбы с COVID-19 принимаются в регионах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Новые правила принимаются исходя из возможностей местных медучреждений.

«Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно усиление ограничений», — добавил специалист.

С продлением антикоронавирусных мер ранее столкнулась Московская область. Там до 29 ноября продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий и посещение различных музеев. Исключением являются прогулки на их территориях.