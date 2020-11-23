Спасателям удалось локализовать пожар на Дальневосточном проспекте

Санкт-Петербург, 23 ноября. Спасателям удалось справиться с огнем и локализовать пожар, охвативший гаражи в Невском районе Петербурга, сообщили ФАН в городском управлении МЧС РФ.

В 20:39 пожар на Дальневосточном проспекте, 1, был локализован, его ранг снижен до первого номера. В МЧС уточнили, что комплекс состоял из 11 гаражей, огонь охватил в общей сложности 20 кв.м.

Ранее ФАН сообщал, что на Дальневосточном спасатели тушат пожар повышенной сложности. Загорелись шесть гаражей, размером 3х6 метров каждый.

В результате ЧП никто не пострадал, специалистам предстоит выяснить причины возгорания.