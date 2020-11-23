Прохожий в ходе внезапной ссоры жестоко избил петербуржца

Санкт-Петербург, 23 ноября. Мужчина набросился на горожанина после словесной перепалки. 33-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у потерпевшего перелом свода основания черепа. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи 7 линии Васильевского острова. Записи были изъяты и просмотрены стражами правопорядка, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Накануне житель Северной столицы ударил ножом своего отца. В результате у мужчины зафиксировали повреждение диафрагмы. Медики оценили его состояние как тяжелое. По версии следствия, поводом стала пьяная ссора между родственниками.