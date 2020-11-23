Иномарку стоимостью более 7 млн рублей угнали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Преступник совершил угон автомобиля Lexus LX 570 в Приморском районе Петербурга. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился владелец иномарки и сообщил, что неизвестные похитили его Lexus LX 570 2020 года выпуска, который был припаркован на Богатырском проспекте. Сообщается, что внедорожник не был оборудован средствами спутниковой сигнализации.

Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. На данный момент ведутся поиски машины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.