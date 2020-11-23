Младенец получил тяжелые травмы после падения в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Двухмесячная девочка доставлена в тяжелом состоянии в больницу Петербурга. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером в Выборгском районе Северной столицы. Родители оставили ребенка без внимания, в результате чего он выпал из переноски.

Девочка была госпитализирована в детскую городскую больницу с множественными ушибами. Врачи диагностировали ребенку закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой теменной кости и гематому левой теменной области. Состояние младенца оценивается как тяжелое.

Мать ребенка является домохозяйкой, а отец работает инженером. Семья не состоит на профилактическом учете и считается благополучной.

Лобовое ДТП ранее произошло на трассе в Тверской области. В результате столкновения автомобилей пострадал маленький ребенок.