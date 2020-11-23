Петербуржец пырнул ножом отца в ходе пьяной ссоры

Санкт-Петербург, 23 ноября. Местный житель во время распития спиртных напитков в компании своего отца ударил главу семьи ножом, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим оказался 65-летний мужчина. Сообщение о его ранении поступило в правоохранительные органы в 15:53 по московскому времени. В течение часа на место событий прибыла следственно-оперативная группа.

Мужчину с колото-резаным торакоабдоминальным ранением экстренно госпитализировали. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. По их словам, у него повреждена диафрагма.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. На месте задержания у 40-летнего мужчины изъяли кухонный нож.