Новые ограничения из-за пандемии COVID-19 начали действовать в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Новые запреты в Петербурге начали действовать с сегодняшнего дня. Они затронут работу катков, ресторанов в ТЦ и организаторов спортивных мероприятий.

В Северной столице вводится запрет на посещение спортивных мероприятий. Приостанавливается деятельность ледовых арен и предприятий общественного питания в торговых центрах. При этом катки, расположенные в отдельных зданиях, остаются открытыми для посещения при соблюдении определенных условий.

«В зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более одного человека на 10 кв. м такой зоны», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Документ о введении дополнительных ограничительных мер ранее подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.