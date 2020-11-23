Дочь звезды сериала «Убойная сила» устроила ДТП с Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Дочь актера Александра Тютрюмова, известного по роли Егорова в сериале «Убойная сила», устроила аварию в Северной столице.

Анна Тютрюмова задела каршеринговый автомобиль в результате неудачной попытки перестроиться в левый ряд через сплошную линию дорожной разметки. После чего женщина начала в грубой форме предъявлять претензии водителю пострадавшей машины. Инцидент попал на видео, который редакция не может продемонстрировать по этическим причинам, передают «Невские новости».

«Попал в ДТП. С дочкой известного актера «Егорова» из «Убойной силы». Вроде должна быть культурной женщиной, а обзывается», — сказано в описании к видео в Сети.

Накануне в Северной столице произошло еще одно ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем марки Dodge. В результате различные по степени тяжести травмы получили три человека, в том числе 16-летняя девочка.