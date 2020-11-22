Петербуржцы сообщили о перестрелке в центре города

Санкт-Петербург, 22 ноября. Звуки выстрелов прозвучали на Казанской улице в центре Петербурга. Пятеро мужчин устроили погоню за человеком.

Очевидцы сообщили о пяти выстрелах, которые производились из травматического пистолета. Мужчины кричали пострадавшему, чтобы тот остановился, однако он не выполнял их требование. Видео с места стрельбы публикует издание «Невские Новости».

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Нападавшие сели в иномарку Hyundai Solaris серебристого цвета и скрылись в неизвестном направлении. Источник в правоохранительных органах сообщил ФАН, что один человек был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одна перестрелка произошла в Выборгском районе Петербурга. Конфликт начался после ссоры в одном из родительских чатов в соцсетях.