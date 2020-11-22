Названа возможная причина багрового цвета реки Новая в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Река Новая в Ульянке приобрела алый оттенок. Администрация Кировского района объяснила необычное явление.

Жители района выложили в Сеть фото с необычного цвета водой в реке Новая на территории парка Александровский. Причиной алого цвета реки может быть деятельность обитающих в этом водоеме рачков-дафний, предположили в администрации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ход благоустройства территории возле Суздальских озер. Специалисты планируют завершить весь комплекс работ по благоустройству площадей к 2022 году, уточнил он.

Пензенские моржи открыли сезон купаний в проруби. Чемпион мира по кунг-фу, пензенец Максим Пивкин одним из первых в этом году искупался в ледяной воде. По его словам, он впервые попробовал такое развлечение только в прошлом году.