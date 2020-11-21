Бастрыкин осмотрел новое здание пансиона воспитанниц СК РФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 ноября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посетил здание, передаваемое властями Северной столицы для размещения в нем пансиона.

Вместе с главой Следкома здание осмотрели руководитель ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус и директор Пансиона воспитанниц Следственного комитета России Елена Гаранина. Они посетили учебные помещения и музей. Новое здание пансиона располагается недалеко от Смольного института.

«Александр Бастрыкин не раз подчеркивал важность оперативного решения каждой возникающей проблемы в сфере образования, ведь вопросы подготовки следственных кадров остаются одним из приоритетов для ведомства», – следует из сообщения пресс-службы СК РФ.

Пансион образован по инициативе председателя СК РФ. Там большое внимание уделяется качеству образования. У всех педагогов имеются первая и высшая квалификационная категории. В следующем году в пансионе начнут обучаться 100 воспитанниц. Из них 75% составят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, рассказали в Следственном комитете. В России также функционирует и пансион Минобороны РФ. Его воспитанницы поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом.