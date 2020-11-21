Парень и девушка выпали из окна четвертого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 ноября. В Петербурге на улице Расстанная из окна четвертого этажа выпала 21-летняя девушка по имени Полина. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Уточняется, что трагичный инцидент произошел около 02:00 в ночь с пятницы на субботу. После падения девушки ее молодой человек по имени Иван предпринял попытки провести сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи, однако спасти пострадавшую не удалось.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и поднялись с молодым человеком в квартиру для осмотра. Однако после этого молодой человек прыгнул в окно, и едва не задев полицейского, приземлился на тело своей девушки. На данный момент он госпитализирован с тяжелыми травмами.