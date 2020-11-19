В Петербурге умер подросток, который надышался газом из баллончика

Санкт-Петербург, 19 ноября. Подросток надышался газом из баллончика и умер. Инцидент произошел 18 ноября в Петербурге, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Житель дома в Красносельском районе увидел в парадной подростка в бессознательном состоянии. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Когда приехала полиция, мальчик уже был мертв. Рядом с ним находились еще два подростка, которые подробно рассказали правоохранителям о случившемся. По их словам, они купили в магазине газовый баллончик для заправки зажигалок. Один из подростков, состоявших на учете в ПДН, стал дышать газом из баллончика, а потом потерял сознание.

Ранее в полицию поступило сообщение, что петербуржец ранил ножом 16-летнего подростка в Невском районе. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.