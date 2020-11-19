Петербурженка купила у мошенников лекарства на сумму более 1 млн рублей

Санкт-Петербург, 19 ноября. Злоумышленники пришли к пожилой петербурженке под видом сотрудников медицинской клиники.

Жительница Петербурга 1946 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что днем 18 ноября ей позвонили неизвестные люди, представившиеся работниками клиники «НМИЦ им. В.А. Алмазова».

Злоумышленники убедили женщину приобрести у них лекарства. Уже через несколько часов лжеврачи стояли на пороге ее квартиры. Пенсионерка купила у них лекарственные препараты на сумму 1,2 млн рублей.

Петербурженка призналась, что не запомнила приметы преступников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Петербурге задержали женщину по подозрению в сообщении о минировании. Злоумышленница позвонила в правоохранительные органы с угрозами взорвать кафе и отделение полиции в Выборгском районе.