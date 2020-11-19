Злоумышленник проник в квартиру в Пушкине и похитил 80 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 19 ноября. У жителя города Пушкин похитили из квартиры деньги, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в полицию в среду вечером, сообщив, что у него из квартиры пропали деньги. По словам заявителя, неизвестный проник в его квартиру на втором этаже через балкон. Похитил 80 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая взяла следы пальцев рук и обуви.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале ноября в Петербурге организованная группа злоумышленников совершила разбойное нападение. Преступники проникли в квартиру в Стрельне и украли деньги (20 тысяч рублей).