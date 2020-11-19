Эксперт рассказал, как во время пандемии проверяют кафе и рестораны

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» обсудили уровень жесткости проверок Роспотребнадзора мест общественного питания. Ресторатор Александр Затуливетров рассказал, как обеспечивается санитарный режим в ресторанах Санкт-Петербурга.

«Меня трудно отнести к сторонникам Роспотребнадзора, потому что я ярый противник любых проверок. Но вынужден признать, что более лояльного отношения к малому бизнесу со стороны контролирующих органов и, в частности, Роспотребнадзора, я давно не видел», — заявил Александр Затуливетров.

По словам специалиста, рестораны ждали более жестких проверок.

«Мы ожидали действительно массовых штрафов и закрытий. На самом деле, за истекший месяц у нас было всего три проверки. Проверяющие очень лояльно относятся к общепиту, дают возможность исправить недочеты», — отметил ресторатор.

Александр Затуливетров также объяснил, что рестораны действительно напряженно готовятся к каждому приходу контролирующих органов.

«Но проверяющие просто осуществляют проверки и затем дают рекомендации. Может быть, это какая-то центральная политика — не «кошмарить» рестораны, а помогать бизнесу», — высказался эксперт.

По мнению специалиста, петербургским ресторанам «пока что грех жаловаться».