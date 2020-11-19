Новый год пройдет скучно — без корпоративов и Снегурочек

Директор ивент-компании Никита Воронков рассказал в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Коронавирус и Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?» о том, как пандемия коронавируса повлияла на подготовку новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

«Сократилось 70% наших заказов. Муниципальные елки отменены. Все государственные заказы, которые у нас были подписаны, уже расторгнуты», — заявил Воронков.

В то же время, по словам эксперта, от встречи Нового года в семейном кругу петербуржцы не отказываются, и чтобы им не было скучно, с удовольствием прибегают к услугам профессиональных команд.

«Основная надежда у нас на домашние поздравления. Люди пока еще звонят нам и заказывают праздник. Поэтому мы планируем их проводить. Будут Деды Морозы, у которых маски спрятаны под бородой. Снегурочек не будет, потому что в масках они выглядит противоестественно, а без масок нельзя», — пояснил он.

Никита Воронков считает, что правительственные ограничения на проведение массовых новогодних мероприятий приведут к сокращению числа компаний и работников, занятых в данной сфере услуг.