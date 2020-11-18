Петербуржцам запретили посещать спортивные мероприятия во время пандемии

Санкт-Петербург, 18 ноября. Новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом начинают действовать в Петербурге с понедельника.

Жителям и гостям Петербурга с 23 ноября запрещено посещать спортивные мероприятия. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым.

С понедельника в Петербурге приостанавливается работа всех предприятий общепита и ледовых катков на территории торговых центров. Для посещения других ледовых катков будут действовать дополнительные требования.

В зоне катания на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. м. Максимальное число посетителей на льду не должно превышать 30 человек. Запрещается работа раздевалок на открытых ледовых катках.

Руководитель ивент-компании Никита Воронков ранее рассказал о влиянии коронавируса на празднование Нового года в Петербурге. Из-за пандемии в городе были отменены муниципальные елки.