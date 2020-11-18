Петербуржец ударил своего гостя ножом в живот во время распития спиртного

Санкт-Петербург, 18 ноября. Житель Петербурга попал в больницу с ножевым ранением после распития алкоголя в гостях, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 17 ноября около 07:00 в квартире одного из домов по проспекту Культуры. По версии правоохранителей, во время совместного распития спиртного между собутыльниками внезапно возникла ссора, и хозяин квартиры ударил своего 44-летнего гостя ножом. Пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости.

В тот же день правоохранители задержали 41-летнего хозяина квартиры, было установлено, что мужчина нигде не работает. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее житель Гатчинского района Ленобласти нанес несколько ударов ножом своему знакомому во время застолья. От полученных ранений мужчина скончался на месте.