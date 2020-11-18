Тело 53-летнего мужчины нашли в Красногвардейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 ноября. Тело мужчины найдено около жилого дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию накануне вечером поступило сообщение об обнаружении трупа. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что на теле 53-летнего мужчины в области спины есть ножевое ранение.

При мужчине были документы, мобильный телефон, пачка из-под сигарет и две зажигалки. Эксперты изъяли одежду и личные вещи покойного, а также смывы вещества бурого цвета.

Сейчас правоохранители заняты поиском камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать обстоятельства произошедшего. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.