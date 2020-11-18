В Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении с ножом

Санкт-Петербург, 18 ноября. Петербургские полицейские задержали гражданина, подозреваемого в разбойном нападении на двух мужчин, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В ночь на 15 ноября в полицию поступила информация о драке у дома №33 по проспекту Ударников. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что во время внезапно возникшей ссоры неизвестный злоумышленник ударил ножом в живот мужчину 1976 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Преступник также ранил 52-летнего мужчину, которого после инцидента госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждением бедра и голени. После нападения злоумышленник похитил мобильные телефоны пострадавших и скрылся в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

По подозрению в данном преступлении правоохранители 17 ноября задержали гражданина 1978 года рождения. По месту проживания мужчины был проведен обыск, в ходе которого изъяли 192 единицы, напоминающих холодное клинковое оружие, предмет, похожий на пистолет, шесть банок пороха, два исторических мушкета и другие вещи.

Ранее неизвестный мужчина ударил петербуржца ножом в грудь на Мясной улице. Пострадавшего госпитализировали с серьезным ранением.