Петербургские школы могут перейти на цикличное обучение

Санкт-Петербург, 18 ноября. Петербургских школьников могут перевести на цикличное обучение. О возможных формах обучения рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

Чиновница в эфире программы «Открытая студия» ответила на беспокоящий многих родителей вопрос — возможно ли полное закрытие классов при ухудшении ситуации с коронавирусом. По ее словам, для таких случаев власти подготовили другую систему обучения.

В частности, дети могут учиться по цикличной форме, которая предполагает двухнедельное обучение в дистанционном формате, а потом неделю — очное обучение. Школьники на удаленке будут заниматься теорией, а в школах писать контрольные и лабораторные работы.

«Если ситуация будет «совсем край», то будем обсуждать с Роспотребнадзором такую форму — «2 плюс 1», — сказала Потехина.

Если идею одобрят, то, как отметила вице-губернатор Петербурга, расписание занятий придется перестраивать самым серьезным образом.