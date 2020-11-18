Жители Петербурга смогут в выходные посмотреть на северное сияние

Санкт-Петербург, 18 ноября. Ночное небо над городом с 20 по 22 ноября озарит северное сияние. Оно появится из-за пика солнечной активности в эти дни.

Фотограф, основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина рассказала, что лучше всего северное сияние будет видно в тех местах, где меньше всего различных строений.

По словам Крапкиной, Ладожское озеро является идеальным местом для наблюдения за этим природным явлением. Она пояснила, что в там достаточно темно и не так много строений, которые могут помешать наблюдению.

Тем кто хочет запечатлеть северное сияние на фотоаппарат, фотограф посоветовала использовать штатив для получения более четких снимков. При этом она отметила, что снять уникальное явление можно и на камеру телефона.