ЗСД предоставит бесплатную эвакуацию для попавших в ДТП водителей

Санкт-Петербург, 17 ноября. Водители в Петербурге могут не беспокоиться из-за потенциальных аварий на ЗСД. В случае ДТП им предоставят бесплатную парковку.

Услуга бесплатной эвакуации действует на ЗСД в случае непредвиденной аварийной ситуации. Для того чтобы быстро убрать транспортные средства первого и второго классов с магистрали, следует обратиться к диспетчеру по номеру 0405. Центр помощи водителям работает круглосуточно. Предполагается, что благодаря услуге получится избежать повторных ДТП.

Жилищный комитет Северной столицы изменит стоимость ремонтных работ в будущем году. Дополнительное финансирование получит и развитие метрополитена города на Неве. Соответствующие постановления подписал губернатор Александр Беглов.