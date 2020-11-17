Восемь машин столкнулись на КАД в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 17 ноября. На кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге произошло ДТП с участием сразу восьми автомобилей. В ДТП пострадали двое мужчин. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Авария случилась около 20:20 16 ноября на 100-м км внешнего кольца КАД. Произошло массовое столкновение автомобилей. В ДТП попали lada Largus, Mitsubishi, Volkswagen Polo, Mercedes, три автомобиля марки Hyundai и грузовая Scania.

В результате ДТП пострадали двое мужчин. Они с различными травмами конечностей были госпитализированы в Елизаветинскую больницу. Причины и точные обстоятельства аварии выясняются экстренными службами.