Беглов призвал петербуржцев не скупать антибиотики, как гречку

Санкт-Петербург, 17 ноября. Дефицит некоторых лекарств в Петербурге сохраняется, но он вызван ажиотажным спросом, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города, выступая с еженедельным обращением к петербуржцам на «Радио России», признал дефицит некоторых лекарств, но заверил, что фармацевтические компании увеличили производство препаратов.

«Пока определенный дефицит некоторых препаратов [в аптеках] сохраняется, но он вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», — призвал горожан Беглов.

Градоначальник добавил, что из средств федерального бюджета Северной столице выделено 203 млн рублей. Эти деньги направлены на закупку лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, которые лечатся дома.