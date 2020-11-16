Как появился тематический состав «Эпохи метро» в Петербурге

15 ноября на Линию 3 петербургского метрополитена вышел новый тематический состав «Эпохи метро». Он демонстрирует пассажирам, как наша страна жила и менялась в период с 1955 по 2020 год. За этим подарком, приуроченным к 65-летию подземки, стоят усилия многих людей.

Сама идея такого проекта возникла еще в прошлом году. Воплощение задуманного потребовало порядка полугода кропотливой работы пресс-службы метрополитена, художника Андрея Замуры и студии дизайна «Лайка». Одной из главных сложностей при оформлении было то, что стены и потолки вагонов не являются сплошь прямыми и ровными. Есть много изгибов, технологических отверстий, в том числе и вентиляционных. На этапе составления макета проводились еженедельные совещания, вносились необходимые правки.

Андрей Замура подбирал материалы, связанные с историей страны и города. Пресс-служба метрополитена предоставила необходимые мультимедиа-материалы из музея подземки. Откликнулись и работники метро. Они приносили семейные фотоальбомы, где снимки родных так же хранят дух эпохи. Кроме того, я вела переписку с рядом держателей авторских прав на изображения из кинофильмов, необходимые для этого исторического проекта, – рассказала пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.

Пресс-секретарь также отметила и важный вклад изготовителя состава — АО «Трансмашхолдинг». Именно производитель оказал финансовую помощь на оформление вагонов качественной, долговечной пленкой. Это позволит петербуржцам и гостям города наслаждаться проектом «Эпохи метро» ещё долгое время.