Беглов назвал открытие метро Петербурга знаковым событием в истории города

Санкт-Петербург, 16 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал открытие метро в городе значимым событием в истории Северной столицы.

По словам градоначальника, открытие первого участка метро от Площади Восстания до Автово в 1955 году стало настоящим праздником. Глава города встретился с работниками метрополитена накануне праздника в старейшем депо «Автово». Об этом сообщает пресс-служба Смольного. На встрече губернатор вручил новому главе подземки Евгению Козину удостоверение начальника ГУП «Петербургский метрополитен».

Беглов отметил, что все эти годы метро успешно справлялось с бесперебойной и безопасной перевозкой пассажиров. Глава города вспомнил, что на новые линии горожане приходили семьями, чтобы посмотреть на красивое, удобное, «по-настоящему ленинградское метро».

Сейчас петербургский метрополитен представляет собой пять линий — это почти 125 километров путей, 72 станции, 7 пересадочных узлов и 7 депо. Отмечается, что для первой линии в этом году город закупил семь составов, состоящих их 56 вагонов. Также сейчас на финальной стадии реконструкции находится электродепо «Дачное» — главная база для среднего и капитального ремонта вагонов.