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Найденную закопанной по голову женщину могли зарыть в землю живой

Найденную закопанной по голову женщину могли зарыть в землю живой

Санкт-Петербург, 16 ноября. Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения в лесу под Петербургом тела женщины, закопанной в землю по голову.

По данным следователей, труп неизвестной женщины был найден в Курортном районе города 15 ноября. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Сейчас на месте обнаружения тела продолжают работать следователи. Тело направлено на экспертизу. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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