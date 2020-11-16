Найденную закопанной по голову женщину могли зарыть в землю живой

Санкт-Петербург, 16 ноября. Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения в лесу под Петербургом тела женщины, закопанной в землю по голову.
По данным следователей, труп неизвестной женщины был найден в Курортном районе города 15 ноября. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.
Сейчас на месте обнаружения тела продолжают работать следователи. Тело направлено на экспертизу. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.