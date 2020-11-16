Лихач на каршеринге на полном ходу протаранил маршрутку в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Каршеринговая иномарка протаранила маршрутку на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и 1-го Муринского проспекта в Петербурге.

Момент столкновения сняли камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах записи, опубликованных изданием "Невские новости", можно видеть, как иномарка на полном ходу влетает в маршрутку, которая в этот момент переезжала перекресток.

К счастью, в микроавтобусе уже не было пассажиров, а управлявший ей водитель не пострадал. Мужчина, который управлял каршерингом, получил сильные травмы и был доставлен в больницу.