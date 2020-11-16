Труп мужчины в трусах и свитере выловили у Полежаевского парка в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Тело мужчины в трусах и свитере выловили из реки в районе Полежаевского парка в Петербурге, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Труп неизвестного обнаружил 15 ноября утром прогуливавшийся местный житель. Он тут же обратился в полицию.

«На вид погибшему около 50-60 лет. На его теле не было выявлено признаков насильственной смерти. Личность пока не установлена. При мужчине не было найдено никаких документов. Из одежды на нем были трусы, свитер и черная майка», — добавил собеседник агентства.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении трупа мужчины, выпавшего с верхнего этажа дома на Кушелевской дороге.