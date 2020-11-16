Полиция выясняет обстоятельства внезапной смерти петербуржца на улице

Санкт-Петербург, 16 ноября. Полиция приступила к выяснению обстоятельств смерти петербуржца, найденного на улице рядом с местом проживания, сообщил источник в органах.

Сообщение об обнаружении трупа поступило на пульт дежурного полиции накануне, 15 ноября. Очевидец, позвонивший в правоохранительные органы, сообщил, что им было найдено тело человека на проспекте Просвещения.

Через некоторое время на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая впоследствии установила личность погибшего. Им оказался петербуржец, проживавший неподалеку от места, где его нашли.

Что стало причиной гибели мужчины, пока неизвестно. При осмотре на его теле не были обнаружены следы, свидетельствующие о наступлении насильственной смерти. Для выяснения деталей случившегося его тело направили в морг на экспертизу.